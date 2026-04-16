Polzin über Lehrmeister Thioune: "Sehr, sehr dankbar"

SID 16.04.2026 • 14:45 Uhr Für den HSV-Trainer Merlin Polzin ist das Duell mit dem Werder-Coach Daniel Thioune eine ganz besondere Partie. Luka Vuskovic könnte im Nordderby einsatzfähig sein.

Chef, Förderer, Kumpel: Für Trainer Merlin Polzin (35) vom Hamburger SV wird das Duell mit Daniel Thioune im Nordderby gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) eine ganz besondere Partie. Er sei Thioune „sehr dankbar“ für alles, was dieser für ihn getan habe. „Daniel war für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch und Trainerkollege, der einfach dafür gesorgt hat, dass ich jetzt auch heute hier sitzen darf“, sagte Polzin am Donnerstag: „Und ich glaube, es gibt nicht so viele Dinge, die cooler sind, als jetzt in einem Bundesligaspiel gegeneinander antreten zu dürfen.“

Polzin und Thioune haben eine besondere Vorgeschichte. Als 22-Jähriger zog der gebürtige Hamburger Polzin zum Lehramtsstudium nach Osnabrück und fing dort parallel im Nachwuchszentrum des VfL als Co-Trainer in der U17 an – sein damaliger Vorgesetzter war Thioune. Als dieser 2017 zum Cheftrainer befördert wurde, machte er Polzin zum Co-Trainer. 2020 nahm Thioune Polzin mit zum HSV, der einstige Schützling blieb dann an der Elbe, als Thioune kurz vor Saisonende in der 2. Liga gehen musste.

Neben aller Rivalität zwischen den beiden Klubs birgt das Traditionsduell auch eine besondere sportliche Brisanz. Der Tabellenzwölfte HSV könnte sich ausgerechnet in Bremen mit einem Sieg wohl aller Abstiegssorgen entledigen und den Vorsprung auf Werder auf sechs Punkte ausbauen, die Grün-Weißen brauchen im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt. Er könne natürlich „einschätzen, um was es geht“, sagte Polzin: „Und trotzdem steht auch während der 90 Minuten ein Freund von mir auf der anderen Seite.“