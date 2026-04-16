Polzin über Lehrmeister Thioune: "Sehr, sehr dankbar"

Chef, Förderer, Kumpel: Für Trainer Merlin Polzin (35) vom Hamburger SV wird das Duell mit Daniel Thioune im Nordderby gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) eine ganz besondere Partie. Er sei Thioune „sehr dankbar“ für alles, was dieser für ihn getan habe. „Daniel war für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch und Trainerkollege, der einfach dafür gesorgt hat, dass ich jetzt auch heute hier sitzen darf“, sagte Polzin am Donnerstag: „Und ich glaube, es gibt nicht so viele Dinge, die cooler sind, als jetzt in einem Bundesligaspiel gegeneinander antreten zu dürfen.“
Polzin schwärmt von Werder-Trainer
Polzin und Thioune haben eine besondere Vorgeschichte. Als 22-Jähriger zog der gebürtige Hamburger Polzin zum Lehramtsstudium nach Osnabrück und fing dort parallel im Nachwuchszentrum des VfL als Co-Trainer in der U17 an – sein damaliger Vorgesetzter war Thioune. Als dieser 2017 zum Cheftrainer befördert wurde, machte er Polzin zum Co-Trainer. 2020 nahm Thioune Polzin mit zum HSV, der einstige Schützling blieb dann an der Elbe, als Thioune kurz vor Saisonende in der 2. Liga gehen musste.
Neben aller Rivalität zwischen den beiden Klubs birgt das Traditionsduell auch eine besondere sportliche Brisanz. Der Tabellenzwölfte HSV könnte sich ausgerechnet in Bremen mit einem Sieg wohl aller Abstiegssorgen entledigen und den Vorsprung auf Werder auf sechs Punkte ausbauen, die Grün-Weißen brauchen im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt. Er könne natürlich „einschätzen, um was es geht“, sagte Polzin: „Und trotzdem steht auch während der 90 Minuten ein Freund von mir auf der anderen Seite.“
Zudem ist Polzin „optimistisch“, dass er wieder auf seinen Abwehrchef Luka Vuskovic (19/Knieprellung) zurückgreifen kann. Aufgrund „der Bedeutung des Spiels“ sei er bei Vuskovic sogar bereit, „ein kleines Risiko“ einzugehen, sagte Polzin: „Aber es sollte nicht ohne Sinn und Verstand sein.“ Bis zur Abfahrt nach Bremen werde die medizinische Abteilung „alles dafür geben, dass er dabei ist“.