Punktgewinn bei Wagner-Debüt: „Wird uns viel Kraft geben“

SID 06.04.2026 • 06:09 Uhr Der neue Trainer des FC will das Comeback in Frankfurt als Antrieb für die wichtigen nächsten Aufgaben nutzen.

Am Ende seines ereignisreichen ersten Härtetests als Cheftrainer zeigte René Wagner doch noch einen Hauch Emotionalität. „Es war für mich und für die Mannschaft ein besonderer Tag. Wir haben uns bewiesen, dass wir in solchen Spielen zurückkommen können“, sagte der eher nüchtern auftretende neue Coach des 1. FC Köln, nachdem seine Mannschaft nach 0:2-Rückstand ein 2:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt erkämpft hatte. „Das wird uns viel Kraft für die nächsten Spiele geben.“

Den Tabellen-15. trennen weiter nur zwei Zähler vom Relegationsplatz. In den kommenden Wochen warten wichtige Duelle mit den Konkurrenten Werder Bremen (Platz 14) und FC St. Pauli (16.). Wagner will auch in diesen Schlüsselspielen ruhig bleiben. „Ich tue der Mannschaft keinen Gefallen, wenn ich draußen zu viel Emotionen zeige“, sagte Wagner. Er sei „generell ein Mensch, der weniger Emotionen hat“, vor dem Spiel und in der Halbzeit habe er sein Team aber dennoch motiviert.

„Gut“ sei die Motivationsrede des 37-Jährigen gewesen, verriet Torhüter Marvin Schwäbe: „Mit Motivation, feurig und gut auf den Punkt gebracht.“ Überhaupt äußerte sich der Routinier des FC überzeugt vom neuen Chef. „Er macht einfach den Nahbaren. Wir wissen, was er für ein Typ ist, und er weiß ganz genau, was wir charakterlich für eine Mannschaft sind.“