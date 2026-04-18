Pyro-Geschosse im Nordderby lassen Hamann wüten

Philipp Heinemann 18.04.2026 • 18:39 Uhr Beim Nordderby kommt es vor und nach Abpfiff zu unschönen Pyro-Szenen. Dietmar Hamann wütet.

Schon vor dem Anpfiff des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV (3:1) ist es im Weserstadion zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Auch nach Abpfiff gab es gefährliche Szene mit Pyrotechnik. Sky-Experte Dietmar Hamann wütete deshalb.

Aus dem Gäste­block wurden schon über eine Stunde vor Spielbeginn Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen, mindestens ein Pyro-Geschoss landete in unmittelbarer Nähe der Werder-Fans und verfehlte diese nur knapp.

Der Vorfall hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf die TV-Übertragung. Der Streamingdienst DAZN, der die Bundesliga-Konferenz aus Bremen begleitete, unterbrach die Live-Berichterstattung vorübergehend.

„Weg, weg, weg“: Schweinsteiger und Rann gehen in Deckung

Moderatorin Christina Rann und Experte Tobias Schweinsteiger, die sich am Spielfeldrand aufhielten, gingen zwischenzeitlich in Deckung.

„Weg, weg, weg!“, rief Rann, ehe sie sich an die Zuschauer richtete: „Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Deswegen kurze Pause, wir entscheiden dann, wie es weitergeht. Wir atmen alle erst einmal durch.“ Anschließend folgte eine Werbeunterbrechung.

Wenig später ging die Übertragung weiter, wenngleich es bis zum Anpfiff zu weiteren Pyro-Aktionen aus beiden Fanlagern kam. Das Nordderby war im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft worden.

Hamann schimpft über Pyro-Wahnsinn

Nach dem Spielende gab es dann die nächsten Vorfälle. Werder feierte vor der Ostkurve den Sieg, da flogen quer über den gesamten Rasen einige Leuchtraketen aus dem HSV-Block in Richtung der Bremen-Akteure und verfehlte diese nur knapp. Hingegen rauschten Raketen in die Bremer Fankurve.

„Es ist ja nicht das erste Mal. Jede Woche passiert eigentlich was, ob das Pyrotechnik ist, ob das Fans im Innenraum sind“, schimpfte TV Experte Dietmar Hamann bei Sky: „Ich habe das Gefühl, es wird mit jeder Woche schlimmer, die Vorfälle werden immer häufiger.“

Hamann forderte Maßnahmen, „weil in aller erster Linie die Sicherheit der Spieler und der Fans im Vordergrund steht. Da waren Szenen in den letzten Wochen dabei, auch in der zweiten Liga, wo das einfach nicht mehr gewährleistet ist.“