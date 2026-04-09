Pyrotechnik: 340.000 Euro Strafe für Union

SID 09.04.2026 • 17:32 Uhr Anlass für die XXL-Choreografie, die zu der Strafe führte, war der 60. Klub-Geburtstag.

Bundesligist Union Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe von 340.000 Euro belegt worden. Grund ist unsportliches Verhalten seiner Anhänger. Bis zu 113.000 Euro kann der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, die der Verein dem DFB bis zum 31. Dezember 2026 nachweisen muss.