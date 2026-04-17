RB Leipzig erwartet "dickes Brett" in Frankfurt

SID 17.04.2026 • 09:57 Uhr Ole Werner will mit RB Leipzig in die Champions League. Ein Sieg bei Eintracht Frankfurt ist daher das Ziel.

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will sich im Kampf um die Champions-League-Qualifikation nicht von der guten Ausgangslage blenden lassen.

„Wir brauchen Punkte, wir brauchen Dreier, weil es oben so eng zugeht, dass dieses vermeintliche Polster auch trügerisch sein kann“, sagte Werner vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Ich glaube nicht, dass die Mannschaften da oben viel liegen lassen.“

Die Leipziger (56 Punkte) belegen vor dem 30. Spieltag den vierten Platz, der Vorsprung auf die Verfolger Bayer Leverkusen (52) und TSG Hoffenheim (51) ist gering. Zum Gastspiel bei der Eintracht fahre man auch deshalb, „um das Spiel zu gewinnen“.

Leipzig mit viel Respekt vor der Eintracht

Der Respekt vor Frankfurt ist groß. Die Hessen hätten sich unter dem neuen Trainer Albert Riera „defensiv absolut stabilisiert“, so Werner: „Es ist eine Mannschaft, die eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität hat. Es ist eine Mannschaft, die dieses Jahr Champions League gespielt hat. Wir wissen, dass Frankfurt ein richtig dickes Brett ist, gerade bei sich zu Hause.“ Man wisse aber, was der Gegner mache, „was grundsätzlich die Muster sind. Es ist ein guter Gegner, aber wir sind auch gut drauf.“