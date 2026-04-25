Remis in Augsburg: Nächster Dämpfer für Frankfurt

SID 25.04.2026 • 17:25 Uhr Im Kampf um Europa muss sich die SGE mit einem 1:1 begnügen, die Gastgeber haben den Klassenerhalt sicher.

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um Europa den nächsten Dämpfer im Bundesliga-Schlussspurt kassiert. Die Mannschaft von Trainer Albert Riera kam beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, der SC Freiburg könnte im Gerangel um Platz sieben mit einem Sieg bei Borussia Dortmund am Sonntag auf drei Punkte davonziehen. Der FCA sicherte vorzeitig den Klassenerhalt.

Joker Ritsu Doan (66.) erzielte den verdienten Ausgleich für Frankfurt. Anton Kade (44.) hatte die Augsburger, die seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen sind, in Führung gebracht.

Riera wollte Dominanz sehen

„Wir müssen gut starten, das ist wichtig“, hatte Frankfurts Coach Riera vor Anpfiff bei Sky gesagt und neben spielerischer Dominanz eindringlich gefordert: „Ich will eine Mannschaft sehen.“ Eine Woche nach dem 1:3 gegen RB Leipzig veränderte der Spanier seine Startelf auf drei Positionen, unter anderem kamen Youngster Love Arrhov und Can Uzun zum Zuge.

Nach einer Gedenkminute für den bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Alexander Manninger, der von 2012 bis 2016 im FCA-Tor gespielt hatte, sorgte das Duo in der Anfangsphase für erste Gefahr im Augsburger Strafraum. Doch auch die zweikampfstarken Gastgeber suchten immer wieder den Weg nach vorne.

Spielerische Höhepunkte blieben trotzdem lange Mangelware, zu oft fehlte es auf beiden Seiten an der Präzision – bis kurz vor der Pause, als eigentlich die SGE mehr Kontrolle übernommen hatte. Nach einem Konter über die linke Seite traf Michael Gregoritsch den Pfosten, Kade stand in der Mitte goldrichtig und staubte ab.