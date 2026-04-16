Rexhbecaj beim FCA vor dem Abschied

SID 16.04.2026 • 14:14 Uhr Ein Wechsel nach Wolfsburg steht an. Augsburg steht in Leverkusen vor einer Herausforderung - mit guten Erinnerungen beim Trainer.

Trainer Manuel Baum vom Bundesligisten FC Augsburg hat den Abschied von Elvis Rexhbecaj zum Saisonende angedeutet. „So wie es ausschaut, wird er zu einem anderen Verein gehen“, sagte Baum vor dem Auswärtsspiel des FCA am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer aus. Rexhbecaj soll sich dem Vernehmen nach schon mit dem VfL Wolfsburg einig sein, auch bei einem möglichen Abstieg der Wölfe in die 2. Liga.

Vor seiner baldigen Rückkehr beim FCA steht Abwehrspieler Chrislain Matsima. Der 23 Jahre alte Franzose fehlt seit Anfang Januar wegen eines Sehnenanrisses. Es deute vieles darauf hin, so Baum, dass Matsima im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (25. April) „eine Option ist für den Kader bzw. auch direkt für den Platz“.

Bundesliga: Augsburg will Leverkusen erneut überraschen

An den nächsten Gegner Leverkusen hat Baum gute Erinnerungen. Am 6. Dezember 2025 hatte er das Amt von Sandro Wagner mit einem Sieg gegen die Werkself übernommen (2:0). Doch der Coach warnte vor dem Champions-League-Aspiranten.

„Das ist schon ein Brett, was da wartet“, sagte er, wies aber auch auf die oft fehlende Konstanz der Werkself hin: „Sie sind in der Lage, wenn man es sich in einem Auto-Bild vorstellt, 300 zu fahren, also Vollgas. Und manchmal treten sie irgendwie nicht ganz durch. Aber es ist halt eine Mega-Mannschaft mit super Qualität.“