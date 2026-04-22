VfL Wolfsburg verkündet bemerkenswerten Transfer

SID 22.04.2026 • 14:50 Uhr Elvis Rexhbecaj kehrt vom FC Augsburg zum VfL Wolfsburg zurück - aus alter Verbundenheit und unabhängig davon, ob die Wölfe den Klassenerhalt schaffen.

Der akut abstiegsbedrohte Bundesligist VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Wölfe holen ihr Eigengewächs Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg zurück. Der 28-Jährige kommt ablösefrei und unterschreibt unabhängig von der Ligazugehörigkeit bis 2030.

Rexhbecaj sei „eng mit dem VfL Wolfsburg und der Stadt verbunden“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler über den Mittelfeldspieler, der im Alter von zwölf Jahren in die Jugendabteilung der Niedersachsen gewechselt war.

Rexhbecaj freut sich über Rückkehr

„Dass er sich in dieser sportlich schwierigen Phase zum VfL bekennt, freut uns umso mehr“, meinte Schwegler und verwies auf die „starke Persönlichkeit“ des Rückkehrers: „Er lässt in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz und übernimmt Verantwortung.“

Nach Leihstationen beim 1. FC Köln und beim VfL Bochum hatte sich Rexhbecaj 2022 dem FCA angeschlossen. Insgesamt kommt er auf 212 Bundesliga-Spiele mit zwölf Toren und 16 Länderspiele für den Kosovo mit zwei Treffern. In dieser Saison kam er für Augsburg zehnmal in der Startelf und 16 Mal als Joker zum Einsatz.