Bundesliga: Köln und die "Riesenchance" im Abstiegskampf

SID 15.04.2026 • 14:58 Uhr Für René Wagner ist das kommende Kellerduell beim FC St. Pauli von besonderer Bedeutung.

Interimstrainer René Wagner sieht das nächste direkte Duell im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln als Schlüsselspiel auf dem Weg zum Klassenerhalt.

„Die Jungs wirken noch einen Tacken fokussierter, weil sie wissen, dass wir bei St. Pauli eine Riesenchance haben. Die wollen wir gemeinsam nutzen“, sagte Wagner zwei Tage vor dem Freitagabendspiel (20.30 Uhr/im LIVETICKER) im Millerntorstadion des FC St. Pauli.

Bundesliga: „Ist nicht irgendein Spiel“

Als Tabellen-13. liegt Köln fünf Punkte vor den Hamburgern, die den Relegationsplatz belegen. „Wir sind ganz weit weg davon zu sagen, dass es nur irgendein Spiel ist, weil wir danach noch ein paar haben“, erklärte Wagner, der die Kölner nach dem Remis bei Eintracht Frankfurt (2:2) im zweiten Spiel nach seiner Beförderung gegen Werder Bremen (3:1) zuletzt zum ersten Sieg seit Ende Januar geführt hatte.

Sollten am Freitag die nächsten drei folgen, „sieht die Tabelle nochmal wesentlich besser aus als jetzt“, so Wagner. Wagner war nach der Entlassung von Lukas Kwasniok vom Co-Trainer zum Interims-Cheftrainer aufgestiegen.

Köln: Gleiche Rolle für El Mala

Ob er bei St. Pauli an seiner gegen Bremen erfolgreichen Startelf festhält oder „auf ein, zwei Positionen“ Veränderungen vornimmt, ließ er noch offen. Es gebe „beide Gedankenspiele“. Alessio Castro-Montes sei etwa nach seiner überstandenen Muskelverletzung und zuletzt zwei Einsätzen als Joker „auf jeden Fall ein Startelfkandidat“.