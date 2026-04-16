"Riesenschock": Dinkci spricht über Krebsdiagnose seiner Freundin

Jakob Lüers 16.04.2026 • 09:58 Uhr Die Lebensgefährtin von Heidenheim-Profi Eren Dinkci ist an Leukämie erkrankt. Nun hat der 24-Jährige über die Krebsdiagnose seiner Freundin gesprochen und verraten, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.

Am Dienstag ging Bundesliga-Profi Eren Dinkci mit der bitteren Nachricht an die Öffentlichkeit: Seine Freundin Cinja ist an Blutkrebs erkrankt. Das gaben Dinkcis Leih-Klub 1. FC Heidenheim und sein Stammverein, der SC Freiburg, in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Der Flügelstürmer hat nun offenbart, dass seine Freundin sich zwar Sorgen um die Veröffentlichung gemacht habe, der Schritt aber dennoch der richtige sei: „Ich glaube, man sollte dieses Thema einfach groß machen. Ich habe durch meinen Job das Privileg, viele Menschen zu erreichen – gerade in dieser riesigen Fußball-Community“, sagte Dinkci im Gespräch mit Bild.

Diagnose Blutkrebs: „Es war ein Riesenschock“

Seine Partnerin habe „große Angst (gehabt), dass dumme Kommentare kommen. Das ist ja leider oft so auf Social Media. Aber genau das ist nicht passiert“, erklärte Dinkci weiter. Er habe nicht eine negative Nachricht erhalten, stattdessen „Genesungswünsche, Kraft und Energie.“

Ende Januar hatte Cinja die Diagnose Blutkrebs erhalten: „Es war ein Riesenschock. Ich war der Erste, der davon wusste“, erinnerte sich Dinkci. „Ich habe mich nicht getraut, es ihr direkt zu sagen. Als es sich dann bestätigt hat, waren wir natürlich komplett schockiert. Das war ein Scheißtag.“ Wirklich viele Erinnerungen habe er an den Tag der Diagnose nicht mehr, sagte der Bundesliga-Angreifer. „Ich weiß nur noch, dass ich den Trainer heulend angerufen habe, um ein paar Tage bei ihr bleiben zu können und frei zu bekommen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Seiner Partnerin gehe es momentan „den Umständen entsprechend“ gut, erklärte der Heidenheimer. Aktuell werde sie ambulant behandelt. Dinkci hat seinen eigenen Weg gefunden, mit der Situation umzugehen: „Der Fußball hilft mir, das ist mein Anker geworden“, sagte er. „Im Spiel nehme ich mir vor, 90 Minuten alles zu geben – auch für sie.“

Dinkci sucht Stammzellenspender

Im Video, das Heidenheim und Freiburg veröffentlichten, schildert Dinkci den Hintergrund der Erkrankung und bittet um eine Stammzellen-Spende. Innerhalb der Familie habe sich kein geeigneter Spender finden lassen, weshalb nun ein Fremd-Spender gesucht werde. Die Anzahl der Rückmeldungen, vor allem aus der Fußballbranche, hätten Dinkci „besonders berührt“.