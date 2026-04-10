"Rosarote Brille": Frankfurt-Coach blendet Kritik aus

SID 10.04.2026 • 17:07 Uhr Seit seinem Amtsantritt bei Eintracht Frankfurt polarisiert Trainer Albert Riera mit seinen Aussagen. Ein Problem hat er damit nicht.

Trainer Albert Riera beschäftigt sich nach eigener Aussage nicht mit der Kritik an seiner Kommunikation und der Unruhe im Umfeld bei Eintracht Frankfurt. Er denke nur an das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), sagte der Spanier auf die Frage, ob er sich davor sorge, dass die Stimmung ins Negative driften könnte: „Das Wichtigste sind drei Punkte. An etwas anderes denke ich nicht.“

Mit seinem Auftreten sorgt der Nachfolger von Dino Toppmöller bereits früh in seiner Amtszeit für Aufsehen am Main. Als er im Februar übernommen hatte, sei die Mannschaft „nicht nur die schlechteste, was Gegentore angeht, in der Bundesliga, sondern in ganz Europa“ gewesen, sagte Riera etwa nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln (2:2).

Riera verteidigt eigene Art

Nun verteidigte der 43-Jährige seine drastische Ausdrucksweise. Seine Spieler wüssten bereits, was er öffentlich sage. „Sie sind vorbereitet. Was du vielleicht als Kritik siehst, sehe ich eher als eine Botschaft, um eine Reaktion hervorzurufen“, sagte Riera. „Vielleicht muss ich es auch bewusst dafür einsetzen. Deshalb sehe ich es nicht als Kritik.“

Zudem erläuterte der frühere Liverpool-Profi seine Herangehensweise. „Wenn ein Glas Wasser zur Hälfte gefüllt ist, siehst du es vielleicht als halb leer – und ich sehe es als halb voll“, sagte Riera: „Ich betrachte die Dinge also auf eine schöne Weise, durch eine rosarote Brille. Deshalb bin ich immer positiv, lächle und bin glücklich.“