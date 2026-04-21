Rot im Nordderby: HSV-Stürmer aus dem Verkehr gezogen

Angreifer Philip Otele (27) vom Hamburger SV ist nach seiner Roten Karte im Nordderby gegen Werder Bremen (1:3) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden.
HSV-Stürmer aus dem Verkehr gezogen
Das Urteil ist allerdings laut einer DFB-Mitteilung noch nicht rechtskräftig. HSV-Vorstand Eric Huwer hatte bereits am Sonntag angedeutet, dass der Tabellen-14. der Bundesliga gegen eine Sperre für mehr als eine Partie Einspruch einlegen würde.
Nordderby: Otele foulte Werders Puertas
Otele hatte in der Schlussphase der hitzigen Partie Bremens Cameron Puertas gefoult und war daraufhin in der 79. Minute von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden. Huwer sagte am Sonntag, dass sich die Hamburger wegen der strittigen Schiedsrichterentscheidungen in der Partie „durchaus benachteiligt“ gefühlt hätten.
Neben Otele sahen auch Co-Trainer Loic Favé und Physiotherapeut Tim Roussis die Rote Karte, beide wurden mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt. Diese beiden Urteile sind bereits rechtskräftig.