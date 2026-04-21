Rot im Nordderby: HSV-Stürmer aus dem Verkehr gezogen

SID 21.04.2026 • 13:19 Uhr Angreifer Philip Otele wird für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen. Das Urteil des DFB-Sportgerichts ist aber noch nicht rechtskräftig. Co-Trainer Loic Favé erhält ein Innenraumverbot für eine Partie.

Angreifer Philip Otele (27) vom Hamburger SV ist nach seiner Roten Karte im Nordderby gegen Werder Bremen (1:3) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden.

Das Urteil ist allerdings laut einer DFB-Mitteilung noch nicht rechtskräftig. HSV-Vorstand Eric Huwer hatte bereits am Sonntag angedeutet, dass der Tabellen-14. der Bundesliga gegen eine Sperre für mehr als eine Partie Einspruch einlegen würde.

Nordderby: Otele foulte Werders Puertas

Otele hatte in der Schlussphase der hitzigen Partie Bremens Cameron Puertas gefoult und war daraufhin in der 79. Minute von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden. Huwer sagte am Sonntag, dass sich die Hamburger wegen der strittigen Schiedsrichterentscheidungen in der Partie „durchaus benachteiligt“ gefühlt hätten.