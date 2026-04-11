"Sagt viel aus": Hoeneß würdigt Münchner Rekordtorjäger

SID 11.04.2026 • 21:05 Uhr Die Münchner übertrafen am Samstag die 53 Jahre alte Bestmarke von 101 Saisontreffern aus der Spielzeit 71/72, zu der Hoeneß selbst beigetragen hatte.

Uli Hoeneß hat den Bundesliga-Torrekord von Rekordmeister Bayern München gewürdigt und der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany seinen Respekt ausgesprochen. „Im Fußball geht es um Titel, Rekorde sind Nebensache. Aber dass diese Mannschaft jetzt unsere Marke von 101 Treffern nach so vielen Jahrzehnten geknackt hat, sagt viel aus“, wird der Ehrenpräsident auf der Vereinswebseite der Münchner zitiert.

Der FC Bayern übertraf beim 5:0 (1:0) beim FC St. Pauli am Samstagabend die fast 54 Jahre alte Bestmarke von 101 Saisontreffern aus der Spielzeit 1971/72 und steht nach 29 Spieltagen bereits bei 105 Toren. Hoeneß hatte damals mit 13 Toren maßgeblich zur Bestmarke um Gerd Müller beigetragen und am letzten Spieltag gegen Schalke 04 persönlich den 100. Saisontreffer erzielt.

Nun hob er besonders die junge Generation hervor. „Ich habe mich gefreut, dass ein junger Kerl wie Lennart Karl letzte Woche das 100. Tor gemacht hat – das zeigt, dass der FC Bayern auch für die Zukunft gewappnet ist, und das Gleiche gilt für Jamal Musiala, der sich das 101. Tor nach einer langen Verletzung außerdem mehr als verdient hat“, sagte der 73-Jährige.

Musiala (9.) und Leon Goretzka (53.) hatten gegen St. Pauli die historische Marke geknackt. „Es ist insofern ganz nett, weil in den Geschichtsbüchern stehe ich bis jetzt mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Geschichte“, sagte Rekordtorschütze Goretzka bei Sky schmunzelnd. „Es war ein schönes Tor, hat mich gefreut.“ Michel Olise (54.), Nicolas Jackson (65.) und Raphael Guerreiro (88.) bauten den Rekord weiter aus und stärkten das Münchner Selbstvertrauen vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).