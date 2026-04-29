Wolfsburg-Schock im Abstiegskampf

SID 29.04.2026 • 17:05 Uhr Wegen Leistenproblemen kann Wolfsburgs Rekordspieler Maximilian Arnold in den letzten drei Spielen und auch in einer möglichen Relegation nicht auflaufen.

Der VfL Wolfsburg kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Maximilian Arnold zählen.

Der Kapitän fällt wegen Leistenproblemen in den letzten drei Spielen aus und könnte auch in einer möglichen Relegation nicht auflaufen. Arnold plagen die Schmerzen schon länger.

„Max hatte zuletzt immer mal wieder Fortschritte gemacht, ohne aber komplett das Fitnessniveau zu erreichen, das er für seine intensive Spielweise einfach braucht. Am Sonntag im Training hat er dann leider einen Rückschlag erlitten, so dass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen“, sagte Trainer Dieter Hecking.

Arnold fehlt gegen Freiburg, Bayern und St. Pauli

Arnold fehlt damit am Sonntag (19.30 Uhr) beim SC Freiburg, im Heimspiel gegen Bayern München (9. Mai) und im Finale beim FC St. Pauli (16. Mai).