Saisonaus für Union-Keeper Rönnow

Union Berlin muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga auf Torhüter Frederik Rönnow verzichten.
Saisonaus für Union-Keeper
Torhüter Frederik Rönnow fehlt Union im Abstiegskampf. Der 33-Jährige verpasst mit einer Muskelverletzung die restlichen drei Spiele.
Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 33-Jährige im Spiel bei RB Leipzig (1:3) am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung zugezogen und verpasst damit die letzten drei Spiele am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den 1. FC Köln sowie in Mainz und gegen Augsburg, in denen es für das Team von Interimstrainerin Marie-Louise Eta noch um den Klassenerhalt geht.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Bundesliga: Rönnow wurde in Leipzig ausgewechselt
Für den Dänen dürfte erneut Carl Klaus spielen, der schon in Leipzig eingewechselt worden war und dort sein erstes Bundesliga-Spiel bestritten hatte.
Union wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, der Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz 16 beträgt sechs Punkte.