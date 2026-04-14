Freiburg und Heidenheim suchen Lebensretter für Spieler-Freundin

SID 14.04.2026 • 11:52 Uhr Die Freundin von Fußball-Profi Eren Dinkci ist an Leukämie erkrankt. Nun suchen der SC Freiburg und der 1. FC Heidenheim gemeinsam nach einem Lebensretter.

Die Bundesligisten SC Freiburg und 1. FC Heidenheim machen gemeinsame Sache für „eine Mission, die weit über den Fußballplatz hinausgeht“. Die Breisgauer und die Ostwürttemberger suchen einen „Lebensretter“ für die an Leukämie erkrankte Freundin von Profi Eren Dinkci, Cinja. Dinkci (24) ist aktuell von Freiburg an Heidenheim ausgeliehen, wo er bereits in der Saison 2023/24 gespielt hatte.

Mit der Diagnose bei Cinja habe die Welt für das Paar „von einem Moment auf den anderen“ stillgestanden, heißt es in einer Mitteilung der Klubs. „Es beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können“, beschreiben Cinja und Eren ihre Situation.

Da in der Familie kein passender Spender gefunden worden sei, sei Cinja möglicherweise – wie so viele andere Patienten auch – auf eine Stammzellspende durch einen anderen Menschen angewiesen.

Zusammenarbeit mit der DKMS

Vor dem Bundesliga-Duell der beiden Klubs am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in Freiburg können sich potenzielle Spenderinnen und Spender innerhalb weniger Minuten kosten- und schmerzlos registrieren lassen und so vielleicht mithelfen, Leben zu retten. Der FCH wiederholt die Aktion, die gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durchgeführt wird, vor seinem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 25. April.

„Unser Ziel ist es, aus dieser persönlichen Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit zu schaffen und möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen“, teilten die Betroffenen mit.

Bei den Begegnungen mit anderen Patienten in der Klinik sei ihnen bewusst geworden, „wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen.“