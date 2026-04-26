"Scheiß Fragen": Hecking verärgert über Zukunftsfragen

SID 26.04.2026 • 06:29 Uhr Nach dem 0:0 gegen Mönchengladbach war die Stimmung in Wolfsburg nicht gut.

Trainer Dieter Hecking zeigte sich nach dem 0:0 des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach sichtlich verärgert – und das nicht nur wegen des Ergebnisses. „Nicht solche scheiß Fragen über die Zukunft“, rief der 61-Jährige im Vorbeigehen in Richtung der Journalisten, die gerade Dzenan Pejcinovic zu möglichen Wechselgerüchten befragten.

Auf der anschließenden Pressekonferenz legte Hecking nach. „Was mich ein bisschen stört – das möchte ich hier kurz erwähnen, weil ich es gerade im Vorbeigehen mitbekommen habe: In der jetzigen Situation nach so einem Spiel nach der Zukunft unserer Spieler zu fragen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht gut, wenn meine Spieler ständig mit solchen Themen konfrontiert werden“, sagte Hecking.