Schiri-Beichte macht Hamann "sprachlos"

Moritz Pleßmann 25.04.2026 • 22:49 Uhr Im Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen pfeift Schiedsrichter Robert Hartmann einen umstrittenen Handelfmeter. Sein Eingeständnis nach dem Spiel sorgt für großes Unverständnis bei Experte Dietmar Hamann.

Auch weit nach Ende des Bundesliga-Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen (1:2) hat Schiedsrichter Robert Hartmann mit seinem gepfiffenen Handelfmeter für Diskussionen gesorgt – und für Fassungslosigkeit bei Sky-Experte Dietmar Hamann.

„Ich glaube, der Herr Hartmann hat es geschafft, dass ich wirklich das erste Mal sprachlos bin“, erklärte der 52-Jährige bei Sky, nachdem Hartmann zuvor am Mikrofon ein Geständnis gemacht hatte.

„Ich muss sagen, dass ich mich jetzt nach dem Spiel besser fühlen würde, wenn ich auf weiterspielen entschieden hätte“, gestand der Unparteiische in Bezug auf die Elfmeterszene.

Elfmeter für Leverkusen

Doch was war passiert? In der ersten Hälfte der Partie hatte Hartmann den Leverkusenern einen Handelfmeter zugesprochen, der für Unverständnis auf Kölner Seite sorgte. Eric Martel hatte sich nach einem Pass von Exequiel Palacios zum Ball gebeugt und die Kugel mit angelegtem Arm abgelenkt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Patrik Schick zur Führung für die Werkself (43.).

Die Situation schilderte Hartmann so: „Ich nehme wahr, dass der Arm von Eric Martel ein Stück weit auch abgespreizt ist und er diesen Arm in die Flugbahn des Balles führt. Deswegen habe ich auf Elfmeter entschieden.“

Für den Videoassistenten sei es kein Thema gewesen, weshalb sich Hartmann die Szene nicht noch einmal selbst anschaute, sondern bei seiner ersten Einschätzung blieb. Mit etwas Abstand zum Spiel habe sich diese geändert. „Wenn ich jetzt auf die Bilder gucke muss ich schon sagen, der Arm ist schon sehr, sehr nahe am Körper“, sagte Hartmann.

Hamann: „Ich falle vom Glauben ab“

Für Hamann waren diese Aussagen nicht nachzuvollziehen.