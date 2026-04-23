Bundesliga: Schock-Diagnose bei St. Pauli vor Absteigskracher

Schock für den FC St. Pauli vor dem Kellerkracher beim 1. FC Heidenheim: Offensivspieler Mathias Pereira Lage hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.
Kreuzband-Schock bei St. Pauli
Bei dem 29-Jährigen wurde „eine komplexe Verletzung mit einem Kreuzbandriss“ diagnostiziert, noch am Donnerstag soll er operiert werden. Nach dem Trainingsunfall am Mittwoch bestätigten sich damit die Befürchtungen.
Bundesliga: Schock vor Abstiegskracher
Pereira Lage fehlt dem Team von Trainer Alexander Blessin damit im Schlussspurt um den Klassenerhalt. Mit 28 Einsätzen (zwei Tore und zwei Vorlagen) zählte er zuvor zum Stammpersonal der Kiezkicker, die am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) beim Tabellenletzten Heidenheim zu einem Schlüsselspiel antreten.
Es gilt für St. Pauli, das aktuell den Relegationsplatz 16 belegt, den Vorsprung von zwei Punkten auf den VfL Wolfsburg auf dem direkten Abstiegsrang 17 idealerweise wieder auszubauen. Am letzten Spieltag empfangen die Hamburger die Wölfe zum möglichen Abstiegsshowdown.