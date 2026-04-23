Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Schock-Diagnose bei St. Pauli vor Absteigskracher

Kreuzband-Schock bei St. Pauli

Mathias Pereira Lage verletzt sich im Training und muss lange aussetzen. Ein personell herber Rückschlag im Abstiegskampf bei den Kiezkickern.
Mathias Pereira Lage hat in dieser Saison Champions League mit Bundesliga Abstiegskampf getauscht. Beim FC St. Pauli zeigt er sich dennoch zufrieden. Mit großem Einsatzwillen und seinen Sprachkenntnissen spielt er für die Kiezkicker eine zentrale Rolle im Kampf um den Klassenerhalt.
SID
Mathias Pereira Lage verletzt sich im Training und muss lange aussetzen. Ein personell herber Rückschlag im Abstiegskampf bei den Kiezkickern.

Schock für den FC St. Pauli vor dem Kellerkracher beim 1. FC Heidenheim: Offensivspieler Mathias Pereira Lage hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.

Bei dem 29-Jährigen wurde „eine komplexe Verletzung mit einem Kreuzbandriss“ diagnostiziert, noch am Donnerstag soll er operiert werden. Nach dem Trainingsunfall am Mittwoch bestätigten sich damit die Befürchtungen.

Bundesliga: Schock vor Abstiegskracher

Pereira Lage fehlt dem Team von Trainer Alexander Blessin damit im Schlussspurt um den Klassenerhalt. Mit 28 Einsätzen (zwei Tore und zwei Vorlagen) zählte er zuvor zum Stammpersonal der Kiezkicker, die am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) beim Tabellenletzten Heidenheim zu einem Schlüsselspiel antreten.

Es gilt für St. Pauli, das aktuell den Relegationsplatz 16 belegt, den Vorsprung von zwei Punkten auf den VfL Wolfsburg auf dem direkten Abstiegsrang 17 idealerweise wieder auszubauen. Am letzten Spieltag empfangen die Hamburger die Wölfe zum möglichen Abstiegsshowdown.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite