Bundesliga: Schock-Diagnose bei St. Pauli vor Absteigskracher

SID 23.04.2026 • 11:31 Uhr Mathias Pereira Lage verletzt sich im Training und muss lange aussetzen. Ein personell herber Rückschlag im Abstiegskampf bei den Kiezkickern.

Schock für den FC St. Pauli vor dem Kellerkracher beim 1. FC Heidenheim: Offensivspieler Mathias Pereira Lage hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.

Bei dem 29-Jährigen wurde „eine komplexe Verletzung mit einem Kreuzbandriss“ diagnostiziert, noch am Donnerstag soll er operiert werden. Nach dem Trainingsunfall am Mittwoch bestätigten sich damit die Befürchtungen.

Bundesliga: Schock vor Abstiegskracher

Pereira Lage fehlt dem Team von Trainer Alexander Blessin damit im Schlussspurt um den Klassenerhalt. Mit 28 Einsätzen (zwei Tore und zwei Vorlagen) zählte er zuvor zum Stammpersonal der Kiezkicker, die am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) beim Tabellenletzten Heidenheim zu einem Schlüsselspiel antreten.