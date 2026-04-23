Schröder fordert „Wagenburg“ im Gladbacher Abstiegskampf

SID 23.04.2026 • 14:27 Uhr Die Borussia stehe vor "elementar wichtigen Wochen", sagt der Sportchef, nun komme es auf Zusammenhalt an.

Sportchef Rouven Schröder hat für den Abstiegskampf bei Borussia Mönchengladbach alle Beteiligten zum Zusammenhalt aufgerufen. „Wir haben am Mittwoch noch einmal besprochen, dass wir elementar wichtige Wochen vor uns haben und dass wir zusammen als Borussia Mönchengladbach auftreten. Nur so wird das funktionieren, mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Wir haben es in der Hand“, sagte Schröder vor dem Kellerduell beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Äußere Einflüsse sollen in den kommenden Wochen möglichst keine Rolle spielen. „Wichtig ist, dass die Mannschaft sich ein Stück weit abschottet von dem, was von außen rein drängt. Das ist auch für uns als Klub wichtig, dass wir, was medial kommt, zur Kenntnis nehmen und trotzdem nichts an uns ranlassen. Wir müssen in dieser Wagenburg bleiben“, sagte Schröder.