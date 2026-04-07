Lahm kritisiert Bundesliga und Bayern

SID 07.04.2026 • 05:23 Uhr Der Weltmeister von 2014 bemängelt die spielerische Entwicklung des Fußballs in Deutschland.

Geht es nach Weltmeister und Bayern-Legende Philipp Lahm, muss der deutsche Fußball aufpassen, den Anschluss an die internationale Spitze nicht zu verlieren. „Italien ist bereits abgehängt. Wenn Deutschland diesen Weg weitergeht, droht uns dasselbe“, schrieb Lahm in seiner Kolumne in der englischen Zeitung Guardian und verwies dabei auf die schwache Bilanz deutscher und italienischer Klubs in der Champions League.

Ein Dorn im Auge ist dem 42-Jährigen die Rückkehr der klassischen Manndeckung, die er vermehrt in der Bundesliga beobachtet haben will. Atalanta Bergamo habe diese mit dem Gewinn der Europa League 2024 wieder salonfähig gemacht. „Ich bin überrascht, dass so viele Verteidiger ihre Gegenspieler bis auf die Toilette verfolgen, selbst die Bayern tun es“, monierte der Weltmeister von 2014.

Aufgrund ihrer Übermacht in der Bundesliga könne sich das Team von Vincent Kompany eine Manndeckung hierzulande erlauben – und habe zeitweise starke Gegner wie Paris Saint-Germain in der Champions League damit überrascht.

Lahm hält nichts von Manndeckung

Langfristig hält Lahm dies mit dem Verweis auf die erste Saisonniederlage der Bayern beim FC Arsenal jedoch für das falsche Mittel: „Europa war zunächst erstaunt, aber wenige Wochen später war Arsenal gut darauf vorbereitet.“

Mit klar definierten Rollen sowie organisiertem Kombinationsfußball, der das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte verlagert, käme der Goldstandard des Fußballs auf Länderebene längst aus Spanien.