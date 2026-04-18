Später Nackenschlag: Heftiger Dämpfer für Bayer

SID 18.04.2026 • 17:29 Uhr Die Werkself hat gegen Augsburg viele Chancen, belohnt sich aber nicht - und kassiert spät den K.o.

Bayer Leverkusen hat bei seiner Aufholjagd im Rennen um die Champions League einen heftigen Dämpfer kassiert und die Generalprobe für den Pokal-Kracher gegen den FC Bayern verpatzt. Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand unterlag gegen den FC Augsburg vor heimischer Kulisse trotz klarer Überlegenheit mit 1:2 (1:1) und verpasste es, die Konkurrenz unter Druck zu setzen.

Die Führung von Patrik Schick (12.) reichte den Rheinländern auch aufgrund des überragenden FCA-Keepers Finn Dahmen nicht für den dritten Sieg in Serie, stattdessen drehten Fabian Rieder (16.) und Fabian Rieder (90.+7, Foulelfmeter) das Spiel für Augsburg. Der Rückstand auf Tabellenplatz vier beträgt für Bayer dadurch weiter vier Zähler, RB Leipzig und der VfB Stuttgart können im Laufe des Wochenendes enteilen. Zudem kassierten die Leverkusener einen Rückschlag vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den euphorisierten FC Bayern.

Augsburg entledigt sich aller Sorgen

Die Augsburger hingegen müssen sich nach dem Coup keinerlei Sorgen mehr um den Abstieg machen, das Team von Trainer Manuel Baum rangiert im gesicherten Mittelfeld und hat einen Puffer von zehn Zählern auf den Relegationsplatz.

Hjulmand hatte vor der Partie angekündigt, die Konkurrenz mit Bayer zu „jagen“, schließlich sei das Erreichen der Königsklasse „das ganz klare Ziel in der Mannschaft“. Der Däne konnte in der Abwehr wieder auf den englischen Nationalspieler Jarell Quansah bauen und setzte dafür Kapitän Robert Andrich, Matchwinner beim 1:0 in Dortmund in der Vorwoche, auf die Bank.

Und Bayer begann dominant und ließ den Fuggerstädtern kaum Luft zum Atmen. Ibrahim Maza scheiterte schon in der zweiten Minute mit einem satten Abschluss an Dahmen. Die Werkself hatte viel Ballbesitz und suchte die Lücken, Schick traf dann nach einer Flanke von Edmond Tapsoba herrlich per Kopf. Doch die Gäste schlugen umgehend und aus dem Nichts zurück: Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Rieder, dessen abgefälschter Schuss im Tor einschlug.

Der Gegentreffer nahm den Leverkusenern etwas den Schwung, auch wenn die Werkself weiter gefährlich blieb. Nathan Tella (24.), Edmond Tapsoba (30.) und Alejandro Grimaldo (36.) verpassten aber die erneute Führung. Der FCA lauerte auf Konter, einen davon nutzte Rodrigo Ribeiro fast zum 2:1 aus Augsburger Sicht. Auf der Gegenseite vergaben Tella und Schick eine aussichtsreiche Doppelchance (45.+2), Dahmen parierte stark.