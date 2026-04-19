Spieler des Tages: Jens Stage (Werder Bremen)

SID 19.04.2026 • 08:31 Uhr Mit zwei Treffern hat der Bremer Mittelfeldantreiber großen Anteil am Derbysieg gegen den Hamburger SV.

Wie ein Märchenprinz sah Jens Stage nun wirklich nicht aus. Vollkommen abgekämpft, aber überglücklich lehnte Werder Bremens Derbyheld nach dem 3:1 (1:1) gegen den Hamburger SV in den Katakomben des Weserstadions und gab sein x-tes Interview. „Wir wissen, was das Spiel für die Fans und den Verein bedeutet. Ich bin sehr froh, dass wir ihnen in dieser schwierigen Saison etwas zurückgeben konnten“, sagte der Doppeltorschütze gewohnt bescheiden. Seine verblüffende Geschichte würdigten andere.

Erst traf der Däne per Kopf, dann traumhaft per Kunstschuss in den Winkel – das Comeback von Stage nach drei Liga-Spielen hätte kaum besser laufen können. Dabei stand noch am Tag vor dem Spiel ein großes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Werders Nummer sechs. „Er war am Freitag selbst am struggeln, ob er gut genug ist, um das Nordderby zu spielen. Am Ende habe ich zu ihm gesagt, dass er sich darüber keine Gedanken machen muss. Ich wollte einfach, dass er seine Energie wie gewohnt auf den Platz bringt“, erzählte Bremens Trainer Daniel Thioune nach dem Schlusspfiff.

Wie wichtig Stage für die Grün-Weißen ist, bewies er am Samstag einmal mehr. „Was er abgerissen hat, war einfach unglaublich. Der trainiert die ganze Woche nicht und zeigt dann so eine Leistung“, sagte Stages Teamkollege Amos Piper anerkennend. Und Thioune schwärmte von einer „märchenhaften Geschichte“. Stage, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme fehlte, sei „eine Art Glue-Guy. Er verbindet die Jungs miteinander. Dass er zusätzlich einen Doppelpack erzielt, ist für ihn und uns natürlich sensationell.“