Spieler des Tages: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

SID 26.04.2026 • 11:00 Uhr Der Tscheche schießt Leverkusen zum Derbysieg in Köln und feiert dabei sein 100. Tor im Bayer-Trikot.

Patrik Schick war der erste in der Kurve, mit 100 Bayer-Toren im Gepäck ließ sich der Matchwinner nach dem Leverkusener Derbysieg beim rheinischen Nachbarn 1. FC Köln (2:1) feiern. „Ich bin sehr stolz, bin sehr dankbar für die Unterstützung der Fans und im Verein“, sagte der Doppelpacker im ARD-Interview.

Erst traf der tschechische WM-Fahrer nur den Pfosten (14.), dann verwandelte er den strittigen Handelfmeter (43.), um schließlich artistisch nachzulegen (52.). Nach der Flanke von Nathan Tella drückte Schick den Ball auf Hüfthöhe mit ausgestrecktem Bein und den Stollen zum 2:0 über die Linie. Ein „Weltklasse-Tor“, wie Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes befand: „Das habe ich noch nicht häufig gesehen.“

Es war der 19. Treffer im 39. Saisonspiel,und das 100. Pflichtspieltor für Bayer seit seinem Wechsel 2020. „Ich fühle mich sehr glücklich hier“, sagte Schick, hatte aber auch etwas zu monieren. Der Sieg „schmeckt sehr gut, aber es war eng. Die können mehr als ein Tor machen. Das ist nicht gut, dass unsere Gegner momentan so viele Chancen bekommen.“