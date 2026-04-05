Spieler des Tages: Tom Bischof (Bayern München)

SID 05.04.2026 • 10:46 Uhr Der Jungstar feiert seine ersten Tore im Dress des FC Bayern.

Tom Bischof bekam das Grinsen auch weit nach dem Abpfiff nicht aus dem Gesicht. „Die Tore haben sich geil angefühlt“, gab der Außenverteidiger des FC Bayern im Anschluss an seinen Doppelpack glückselig zu Protokoll: „So etwas könnte ich öfter machen.“

Schließlich hatte der 20-Jährige, der im vergangenen Sommer mit großen Vorschusslorbeeren von der TSG Hoffenheim zum Fußball-Rekordmeister gewechselt war, so etwas zuvor noch nie gemacht. Seine beiden Tore (81./90.+2) beim Bundesliga-Sieg in Freiburg (3:2) waren Bischofs erste Treffer im Dress der Bayern. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 hatte der Jungstar mit seinen beiden Distanztoren maßgeblichen Anteil an der Wende zugunsten der Münchner.

Das Lob für Bischof, der zuletzt die deutsche U21 als Kapitän anführte, kam danach von höchster Stelle. „Ein anderer wäre vielleicht enttäuscht gewesen, weil er nicht bei der A-Nationalmannschaft dabei ist“, sagte DFB-Spielführer Joshua Kimmich: „Der Tom ist da vom Charakter anders. Er will da das Maximum rausholen.“