St. Pauli gegen 1. FC Köln: Anstoß, TV, Bilanz, Aufstellungen - Alles zum Spiel im Bundesliga-Abstiegskampf

SPORT1 14.04.2026 • 08:54 Uhr Der 1. FC Köln kann am 30. Spieltag der Bundesliga beim FC St. Pauli einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Historie, Form, TV-Übertragung, Aufstellungen. Die SPORT1-Vorschau zum nächsten Spiel des 1. FC Köln.

Der 30. Spieltag hält Spannung pur bereit: Am Freitag um 20:30 Uhr empfängt der FC St. Pauli in einem Abstiegskrimi den 1. FC Köln im Millerntor‑Stadion (LIVETICKER). Der sechzehnte Tabellenplatz zwingt die Gastgeber zum Punkten – mit 25 Zählern ist man nur zwei Punkte von Platz 15 entfernt. Köln rangiert auf Rang 13 mit 30 Punkten, fünf Zähler vor der Relegation – doch die Geißböcke brauchen ebenfalls dringend einen Sieg.

Historisch ist das Duell eng: In den bisherigen 32 Bundesliga‑Aufeinandertreffen gewann St. Pauli nur viermal, Köln 21‑mal, dazu gab es sieben Unentschieden. Das Hinspiel endete 1:1 – St. Pauli traf in der vierten Minute der Nachspielzeit und verhinderte damit eine Niederlage.

Formkurve im Bundesliga-Abstiegskampf

St. Pauli kommt mit durchwachsener Verfassung ins Spiel: zuletzt eine deutliche Heimpleite gegen den FC Bayern (0:5), davor ein Unentschieden gegen Union, Niederlagen gegen Freiburg und Gladbach sowie ein Remis gegen Frankfurt.

Köln zeigte sich dagegen zuletzt deutlich stabiler: nach dem 3:1‑Sieg gegen Bremen hat man nun etwas Luft im Abstiegskampf.

Aufstellungen & Personal bei St. Pauli und dem FC

St. Pauli muss weiter auf Simon Spari (Syndesmose), James Sands (Knöchel), Manolis Saliakas (Hamstring), Eric Smith (Wade), Tomoya Ando (Adduktor) und Ricky‑Jade Jones (Syndesmose) verzichten.

Die wahrscheinliche Startelf orientiert sich am Match gegen Bayern – im 3‑4‑2‑1: Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Pyrka, Rasmussen, Fujita, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji.

Köln tritt nach dem Bremen‑Erfolg selbstbewusst an. Torhüter Marvin Schwäbe steht sicher, davor Sebulonsen, van den Berg, Özkacar, Lund. Im Mittelfeld rücken Krauß, Huseinbašić, Kaminski. Das Sturmduo Ache und der 19‑jährige Said El Mala ist fit und bringt Torgefahr.

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