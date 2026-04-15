Bundesliga: St. Pauli will im Kellerduell "Reaktion zeigen"

SID 15.04.2026 • 17:39 Uhr Nach dem Debakel gegen Bayern soll für den FC St. Pauli im Kellerduell gegen den 1. FC Köln eine Reaktion her.

Die Bayern-Klatsche ist „abgehakt“, der volle Fokus liegt auf dem anstehenden Kellerduell: Trainer Alexander Blessin und der FC St. Pauli hoffen gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr/im LIVETICKER) auf die Wende im Kampf gegen den Abstieg.

„Wir wissen um die Situation und die Konstellation, dass wir Köln mit einem Sieg wieder ranholen können. Es ist klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagte Blessin: „Jeder muss sein Herz auf dem Platz lassen.“

Bundesliga: „Wäre nicht gut, wenn ich nervös rumhampeln würde“

Der Tabellen-16. wartet seit Ende Februar auf einen Sieg und hat aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte geholt – zuletzt gab es ein 0:5 gegen Bayern München. Doch mit einem Sieg im Fluchtlichtspiel am Freitag würden die Kiezkicker bis auf zwei Punkte an Köln heranrücken. „Wir wollen eine Reaktion zeigen“, sagte Blessin.

Trotz der heiklen Situation sei es im Saisonfinale wichtig, „Ruhe zu bewahren. Es ist uns hier beim FC St. Pauli von Anfang an klar gewesen, was uns erwartet. Wir haben alles noch in der eigenen Hand“, sagte Blessin. Gelingt zum zweiten Mal in Serie der Klassenerhalt? Das schafften die Kiezkicker bisher nur einmal, nämlich 1989 und 1990.