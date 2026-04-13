"Stimmung wird explosiv": Fischer schwört auf Straßburg ein

SID 13.04.2026 • 05:58 Uhr Die bittere Pleite in der Bundesliga will der 1. FSV Mainz 05 schnell vergessen machen. Trainer Urs Fischer blickt bereits nach vorne.

Nach der bitteren Heimniederlage versuchte Urs Fischer, sofort den Schalter umzulegen. Den Blick richtete der Schweizer Trainer des 1. FSV Mainz 05 gleich auf den Showdown im Europapokal kommende Woche.

„Am Donnerstag wird ein ganz anderes Spiel. Die Stimmung wird explosiv sein im Stadion. Da musst du gegenhalten“, sagte Fischer nach dem 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg.

Mainz will Geschichte schreiben

In Frankreich wollen die Mainzer weiter Geschichte schreiben. Nach dem 2:0 im Hinspiel in der Conference League gegen Racing Straßburg ist das erste europäische Halbfinale der Vereinsgeschichte zum Greifen nahe. Fischer warnte aber vor einer Mannschaft, „die wirklich zockt, die versucht, übers Spielen zu Möglichkeiten zu kommen“.