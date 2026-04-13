Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

"Stimmung wird explosiv": Fischer schwört auf Straßburg ein

Mainz schwört sich auf Straßburg ein

Die bittere Pleite in der Bundesliga will der 1. FSV Mainz 05 schnell vergessen machen. Trainer Urs Fischer blickt bereits nach vorne.
Nach dem 2:1 Sieg gegen Eintracht Frankfurt setzt der Urs Fischer-Lauf von 1. FSV Mainz 05 eindrucksvoll fort. Mit 3 Siegen in nur 7 Tagen spricht der Mainz-Trainer von einer „perfekten Woche“ und lobt die große Leistung seines Teams.
SID
Die bittere Pleite in der Bundesliga will der 1. FSV Mainz 05 schnell vergessen machen. Trainer Urs Fischer blickt bereits nach vorne.

Nach der bitteren Heimniederlage versuchte Urs Fischer, sofort den Schalter umzulegen. Den Blick richtete der Schweizer Trainer des 1. FSV Mainz 05 gleich auf den Showdown im Europapokal kommende Woche.

„Am Donnerstag wird ein ganz anderes Spiel. Die Stimmung wird explosiv sein im Stadion. Da musst du gegenhalten“, sagte Fischer nach dem 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg.

Mainz will Geschichte schreiben

In Frankreich wollen die Mainzer weiter Geschichte schreiben. Nach dem 2:0 im Hinspiel in der Conference League gegen Racing Straßburg ist das erste europäische Halbfinale der Vereinsgeschichte zum Greifen nahe. Fischer warnte aber vor einer Mannschaft, „die wirklich zockt, die versucht, übers Spielen zu Möglichkeiten zu kommen“.

Entsprechend wünsche sich der Coach „eine hohe Laufbereitschaft und Leidensfähigkeit“ von seiner Mannschaft, die ihre Generalprobe denkbar knapp verlor. Lucas Höler (47.) entschied das Spiel gegen Freiburg mit einem Kopfballtor. „Jetzt gilt es, sich zu erholen, das ganze etwas wegzuwischen – und weiter geht’s“, sagte Fischer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite