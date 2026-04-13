"Stimmung wird explosiv": Fischer schwört auf Straßburg ein

Nach der bitteren Heimniederlage versuchte Urs Fischer, sofort den Schalter umzulegen. Den Blick richtete der Schweizer Trainer des 1. FSV Mainz 05 gleich auf den Showdown im Europapokal kommende Woche.
Mainz schwört sich auf Straßburg ein
„Am Donnerstag wird ein ganz anderes Spiel. Die Stimmung wird explosiv sein im Stadion. Da musst du gegenhalten“, sagte Fischer nach dem 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg.
Mainz will Geschichte schreiben
In Frankreich wollen die Mainzer weiter Geschichte schreiben. Nach dem 2:0 im Hinspiel in der Conference League gegen Racing Straßburg ist das erste europäische Halbfinale der Vereinsgeschichte zum Greifen nahe. Fischer warnte aber vor einer Mannschaft, „die wirklich zockt, die versucht, übers Spielen zu Möglichkeiten zu kommen“.
Entsprechend wünsche sich der Coach „eine hohe Laufbereitschaft und Leidensfähigkeit“ von seiner Mannschaft, die ihre Generalprobe denkbar knapp verlor. Lucas Höler (47.) entschied das Spiel gegen Freiburg mit einem Kopfballtor. „Jetzt gilt es, sich zu erholen, das ganze etwas wegzuwischen – und weiter geht’s“, sagte Fischer.