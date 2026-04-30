Stuttgart zielt auf "ganz fettes i-Tüpfelchen"

SID 30.04.2026 • 13:28 Uhr Der VfB Stuttgart blickt mit "positiver Anspannung" auf das Duell mit Hoffenheim. Dabei geht es auch um einen Champions-League-Platz.

Das Saisonziel ist erreicht, jetzt greift der VfB Stuttgart nach der Kirsche auf der Torte. Oder, wie es Trainer Sebastian Hoeneß formulierte: „Wir können da nochmal ein ganz fettes i-Tüpfelchen draufsetzen.“ Der bereits sicheren Qualifikation für den Europacup und dem abermaligen Erreichen des DFB-Pokalfinals soll erneut ein Champions-League-Platz folgen – drei Punkte im direkten Duell beim punktgleichen Rivalen TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) wären da hilfreich.

„Wir können aus einer gewissen Leichtigkeit agieren“, sagte Hoeneß, „und trotzdem sind wir maximal motiviert und ambitioniert und daran interessiert, das Spiel zu gewinnen.“ Der Coach hat bei sich und seiner Mannschaft eine „positive Anspannung“ ausgemacht: „Das ist ein gutes Gefühl.“

Stuttgart will in die Champions League

Sein VfB stehe vor einem „ganz wichtigen Spiel. Ist doch klar, dass wir jetzt in die Champions League wollen. Wir sind auf Platz vier, drei Spieltage vor Schluss. Jetzt wollen wir da auch bleiben. Wir haben vor zwei Jahren erlebt, wie schön es ist, in den großen Stadien Europas zu spielen, gegen die besten Teams der Welt. Und das wollen wir wieder erreichen.“

Was es dafür brauche? „Eine absolute Topleistung, einen hochkonzentrierten Auftritt. Sehr viel Schärfe, Aggressivität. Wir müssen unser bestes Gesicht zeigen. Das haben wir dieses Jahr oft geschafft. Und jetzt ist es natürlich wichtiger denn je.“

Der Respekt vor dem Gegner ist groß. „Ich finde, dass Christian Ilzer mit seiner Mannschaft einen richtig guten Job macht dieses Jahr“, sagte Hoeneß. Nach Rang 15 in der Vorsaison habe die TSG mit seinem Kollegen den „Turnaround“ geschafft: „Das ist aller Ehren wert. Und sie machen das über eine sehr intensive Spielweise.“