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Thioune über Nordderby: "Stadion anzünden"

Thioune über Derby: „Stadion anzünden“

Werder muss im Kampf gegen den Abstieg gegen den HSV unbedingt punkten - und setzt dabei auf die Unterstützung der Fans.
Daniel Thioune tüftelt an der Derby-Taktik
Daniel Thioune tüftelt an der Derby-Taktik
© picture-alliance/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Werder muss im Kampf gegen den Abstieg gegen den HSV unbedingt punkten - und setzt dabei auf die Unterstützung der Fans.

Trainer Daniel Thioune (51) von Werder Bremen setzt im Nordderby gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) voll auf die Unterstützung der Fans im Weserstadion. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ich weiß, dass dieses Stadion nur darauf wartet, entzündet zu werden“, sagte Thioune am Donnerstag, „ich glaube, dieses Stadion wird am Samstag leicht entflammbar sein. Und wir sind diejenigen, die es dann halt auch anzünden müssen.“

Für das mögliche Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg planen die Werder-Fans für die Partie gegen den Erzrivalen zudem eine besondere Choreografie. „Die Jungs müssen einfach brennen“, sagte Thioune: „Und vielleicht spielen wir dann sogar mit einem mehr. Und wenn wir mit einem mehr spielen, dann haben wir in der letzten Zeit gezeigt, dass wir erfolgreich sein können.“

Werder hat drei der letzten vier Spiele verloren, der Vorsprung auf den Relegationsrang (St. Pauli) beträgt nur drei Punkte. „Wir müssen am Wochenende punkten“, sagte Thioune, der unter anderem auf seinen gesperrten Kapitän Marco Friedl verzichten muss. Bei Mittelfeldstratege Jens Stage (muskuläre Probleme im Oberschenkel) besteht noch Hoffnung, dass der Däne einsatzbereit sein kann.

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