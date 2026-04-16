Thioune über Nordderby: "Stadion anzünden"

SID 16.04.2026 • 15:43 Uhr Werder muss im Kampf gegen den Abstieg gegen den HSV unbedingt punkten - und setzt dabei auf die Unterstützung der Fans.

Trainer Daniel Thioune (51) von Werder Bremen setzt im Nordderby gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) voll auf die Unterstützung der Fans im Weserstadion. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ich weiß, dass dieses Stadion nur darauf wartet, entzündet zu werden“, sagte Thioune am Donnerstag, „ich glaube, dieses Stadion wird am Samstag leicht entflammbar sein. Und wir sind diejenigen, die es dann halt auch anzünden müssen.“

Für das mögliche Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg planen die Werder-Fans für die Partie gegen den Erzrivalen zudem eine besondere Choreografie. „Die Jungs müssen einfach brennen“, sagte Thioune: „Und vielleicht spielen wir dann sogar mit einem mehr. Und wenn wir mit einem mehr spielen, dann haben wir in der letzten Zeit gezeigt, dass wir erfolgreich sein können.“