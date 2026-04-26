Träumen erlaubt: Hoffenheim will in die Champions League

SID 26.04.2026 • 06:29 Uhr Die TSG hat die Europapokal-Teilnahme bereits sicher und hofft jetzt auf den größtmöglichen Erfolg.

Die Europapokal-Teilnahme ist sicher, doch jetzt will die Überraschungsmannschaft der laufenden Bundesliga-Saison noch mehr. Die TSG Hoffenheim hofft auf die Königsklasse – und nach dem Sieg beim Hamburger SV wird der Traum immer realistischer. „Klar, wir fantasieren von der Champions League“, sagte Erfolgstrainer Christian Ilzer bei Sky.

„Für mich gilt es aber auch diesen Sieg in Hamburg zu genießen, viel Kraft mitzunehmen und uns wieder top vorzubereiten auf das nächste Spiel“, führte Ilzer aus. Zumindest über Nacht kletterten die Hoffenheimer dank des 2:1 (2:1) am Samstagabend auf den vierten Tabellenrang, der sicher für die zweite Teilnahme an der Königsklasse nach 2018/19 reichen würde. Kommende Woche wartet zudem das direkte Duell mit dem Konkurrenten VfB Stuttgart.

„Wenn man nach so vielen Spielen da oben steht, dann hat man sich das auch verdient“, sagte auch Stürmer Fisnik Asllani, der in Hamburg bereits sein zehntes Saisontor erzielt hatte, mahnte aber vor verfrühter Euphorie: „Wir tun gut daran, wenn wir erstmal die restlichen Spiele zu Ende bringen. Wir haben ein großes Ziel und wollen einfach Gas geben. Nächste Woche erwartet uns wieder ein Topspiel.“