Trockener Platz? Köln-Coach kontert Hjulmand

SID 26.04.2026 • 06:30 Uhr Bei der Pressekonferenz will der FC-Trainer eine Aussage seines Kollegen aus Leverkusen nicht stehen lassen.

René Wagner blickte irritiert, dann wollte er die Aussage seines Trainerkollegen nicht unkommentiert stehen lassen. „Kann ich bitte etwas sagen?“, fragte der Trainer des 1. FC Köln auf der Pressekonferenz, nachdem Kasper Hjulmand sein Statement zum Derbysieg von Bayer Leverkusen (2:1) beendet hatte. „Ich denke, das ist nicht fair, das zu sagen.“

Hjulmand hatte vorher versucht, die ersten 20 Minuten, in denen die Kölner drückend überlegen waren, unter anderem mit einem zu trockenen Rasen im Müngersdorfer Stadion zu erklären. „Ich glaube, uns hat ein bisschen die Energie gefehlt. Und wir waren zu langsam, unsere Entscheidungen. Es ist ein Platz ohne Wasser und das hat auch etwas damit zu tun“, sagte Hjulmand.