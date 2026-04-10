Trotz Comeback: Hoffenheim stolpert im CL-Rennen

SID 10.04.2026 • 22:24 Uhr Die TSG Hoffenheim muss im Kampf um die Champions League den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Augsburg hat die TSG spät noch einmal Glück.

Die TSG Hoffenheim hat im engen Bundesliga-Rennen um die lukrativen Plätze in der Champions League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Christian Ilzer bewies zwar Moral, kam beim FC Augsburg aber nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus und befindet sich weiter im Tief.

Die TSG, der in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg gelang, verpasste damit auch die Chance, punktemäßig vorübergehend zu RB Leipzig und zum VfB Stuttgart aufzuschließen. Der Rückstand auf die Top vier könnte am Wochenende sogar auf fünf Punkte anwachsen.

Alexis Claude-Maurice brachte den FCA in der 11. Minute in Führung. Michael Gregoritsch legte nur zwei Minuten später nach. Bei beiden Gegentreffern sah die TSG-Abwehr schlecht aus. Hoffenheim wehrte sich jedoch: Robin Hranac (35.) traf zum Anschluss, Bazoumana Touré (42.) gelang unter gütiger Mithilfe von FCA-Torwart Finn Dahmen der Ausgleich.

Bundesliga: Augsburg vergibt spät den Sieg

Der FCA blieb auch im fünften Spiel in Folge sieglos, weil Claude-Maurice einen Foulelfmeter über das Tor schoss (85.), hat aber einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung zum Relegationsplatz. Die TSG steht dagegen am nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund unter Druck, soll es mit der Königsklasse doch noch klappen.

Beim FCA vertrat Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in der Abwehrzentrale den gelbgesperrten Keven Schlotterbeck. Für den 34-Jährigen war es nach einer Innenbandverletzung am Knie der erste Einsatz seit fünf Monaten. Ilzer nahm nach zuletzt zwei Niederlagen drei Wechsel in seiner Startelf vor.

Die jüngsten Enttäuschungen hätten „natürlich etwas im Kopf bewirkt“, hatte der TSG-Trainer vor dem Spiel eingeräumt: „Aber das gilt es jetzt für uns gut aufzufangen.“

Gut? Davon war zunächst nichts zu sehen – im Gegenteil. Die schläfrigen Hoffenheimer ließen den FCA gewähren, der die Möglichkeiten dankend annahm. Nationaltorwart Oliver Baumann war zweimal chancenlos.

Hoffenheim dreht Rückstand

Erst nach dem 0:2-Rückstand wachte die TSG auf. Der FCA verlegte sich früh auf Konter. Anton Kade verpasste es bei zwei guten Gelegenheiten, schon früh alles klar zu machen. Dies sollte sich rächen, als Hranac nach einer Ecke freistehend per Kopf traf. Diesmal waren die Augsburger nicht bei der Sache.

Auch Dahmen machte keine gute Figur, als er einen Schuss von Touré aus spitzem Winkel passieren ließ. Im Gegenzug hätte Gregoritsch die Partie bei einem Lattentreffer fast wieder gedreht.