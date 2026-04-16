Trotz großem Respekt vor Eta: Hecking hofft auf Lebenszeichen

SID 16.04.2026 • 14:52 Uhr Die Wolfsburger brauchen gegen Union Berlin dringend einen Sieg im Abstiegskampf.

Dieter Hecking geht voller Respekt vor Pionierin Marie-Louise Eta in die Partie gegen Union Berlin. „Ich kenne Marie-Louise Eta persönlich, ich schätze sie als sehr kompetent ein. Sie ist lustig, weiß sich zu artikulieren und weiß eine Mannschaft zu führen“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg. Während Eta am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein erfolgreiches Debüt als erste Trainerin in der Männer-Bundesliga feiern will, geht es für Hecking um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

„Wir haben immer noch die Chance, aber wir brauchen nicht nach links und rechts gucken, wir brauchen den Sieg. Ohne den Sieg sind es Durchhalteparolen“, sagte Hecking. Der Tabellenvorletzte aus Niedersachsen hat bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

2017 (gegen Eintracht Braunschweig) und 2018 (Holstein Kiel) hatte sich der Werksklub über den Umweg Relegation auf den letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert. „Das realistische Ziel ist Platz 16, aber dafür musst du anfangen zu punkten. Wir können nicht mehr lange warten, denn irgendwann ist die Saison vorbei“, führte Hecking aus.

Dass seine Kollegin, die mit Union ebenfalls noch in Abstiegsnot geraten könnte, in den vergangenen Tagen auch mit sexistischen Anfeindungen konfrontiert gewesen war, kritisierte Hecking. „Wenn Union Berlin der Meinung ist, dass sie die fachliche und menschliche Kompetenz hat, das Team zu führen, dann ist alles damit gesagt. Und die, die sich da im Internet oder auf Social Media auslassen – IQ gleich null“, sagte er.