TSG-Kampf um die Königsklasse: Ilzer will das "Maximum"

SID 17.04.2026 • 15:05 Uhr Trotz ihres Negativlaufs möchten die Hoffenheimer gegen den BVB etwas holen.

Trotz vier Partien in Folge ohne Sieg will Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim den Kampf um die Teilnahme an der Champions League nicht aufgeben. „Du strebst nach dem Maximum“, sagte der Österreich vor dem Punktspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Dortmund: „Das bleibt unser Zugang für die letzten fünf Spiele.“

Die TSG befindet sich als Tabellensechster noch im Rennen um den Einzug in die Königsklasse. Allerdings haben die Hoffenheimer nur neun von 27 möglichen Punkten aus den vergangenen neun Ligaspielen geholt. „Wir haben in dieser Saison eine Schatzkiste mit Erfolgen angehäuft, da sind 51 Punkte drin“, sagte Ilzer: „Nun haben wir die Chance, gegen ein absolutes Spitzenteam zu überraschen. Jeder Punktgewinn wird für uns ein Erfolg sein.“