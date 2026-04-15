Umfrage: Fußballfans befürworten Eta-Beförderung

SID 15.04.2026 • 13:18 Uhr Die Entscheidung von Union Berlin, Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin zu machen, stößt laut einer repräsentativen Umfrage auf breite Zustimmung.

Die Beförderung von Marie-Louise Eta bei Union Berlin zur ersten Cheftrainerin eines Männer-Bundesligisten stößt bei deutschen Fußballfans auf breite Unterstützung. Laut einer repräsentativen Umfrage des Sportmarktforschungsunternehmens „ONE8Y“ unter 1272 Fußballinteressierten bewerten 70 Prozent die Entscheidung positiv oder sehr positiv. Nur vier Prozent lehnen sie ab.

In der Gruppe der über 55-Jährigen fällt der Zuspruch am größten aus: 41 Prozent bewerten die Entscheidung als „sehr positiv“. In der Gruppe der unter 30-Jährigen sind es hingegen nur 26 Prozent.

Eta bis Sommer Union-Cheftrainerin

Darüber hinaus sprachen sich 55 Prozent der Befragten grundsätzlich dafür aus, dass Frauen Männerteams im Profifußball trainieren sollten – unabhängig von Notlagen oder Interimslösungen. Weitere 26 Prozent akzeptieren es „nur situativ“. Neun Prozent lehnen es grundsätzlich ab.