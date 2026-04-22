Unions Eta will in Leipzig "etwas mitnehmen"

SID 22.04.2026 • 14:37 Uhr Ein Erfolg bei RB Leipzig würde Union Berlin dem Klassenerhalt deutlich näherbringen.

Trainerin Marie-Louise Eta vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin sieht im Kampf um den Klassenerhalt noch keinen Anlass für Rechenspiele. „Es sind noch sieben Mannschaften hinter uns. Es bringt nichts – auch wenn wir die Tabelle alle kennen – sich die Konstellation irgendwie anzugucken. Wir wollen einfach schauen, dass wir unsere Leistung bringen“, sagte Eta vor dem Gastspiel bei RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr): „Wir wollen unbedingt punkten. Wir fahren nach Leipzig, um da etwas mitzunehmen.“

Union droht, bei einer Niederlage tiefer in die Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Vor dem 31. Spieltag haben die Eisernen sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf Platz 17 sind es acht Zähler.