Unions Güther zweitjüngster Bundesliga-Debütant

SID 11.04.2026 • 17:35 Uhr Das Top-Talent kam gegen Heidenheim drei Tage nach seinem 16. Geburtstag zum Einsatz, nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt jünger.

Union Berlins Top-Talent Linus Güther hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gekürt. Der Offensivspieler war bei seiner Einwechslung am Samstag 16 Tage und drei Tage alt, nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt noch jünger. Der frühere Dortmunder war bei seinem Debüt für den BVB 16 Jahre und einen Tag alt gewesen.

Güther, der erst am Mittwoch seinen 16. Geburtstag gefeiert hatte, kam in Heidenheim in der 84. Minute beim Stand von 1:3 für Alex Kral in die Partie. In der vergangenen Länderspielpause hatte er im Team von Trainer Steffen Baumgart erstmals mit den Profis trainiert.

„Wir wissen, dass wir ein großes Talent in den eigenen Reihen haben“, sagte Baumgart zuletzt: „Es gibt Fußballer, die sind schwer zu verhindern. Wenn er gesund bleibt, klar bleibt und den Fußball so liebt wie bisher, kann er eine große Karriere machen.“ – Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte:

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) – 16 Jahre und 1 Tag

Linus Güther (Union Berlin) – 16 Jahre und 3 Tage

Paul Wanner (Bayern München) – 16 Jahre und 15 Tage

Tom Bischof (TSG Hoffenheim) – 16 Jahre, 8 Monate und 19 Tage