VfB heiß auf CL-Showdown: "Jeder weiß, dass wir Topspiele können"

SID 27.04.2026 • 05:35 Uhr Nach dem enttäuschenden Remis gegen Bremen gehen die Blicke in Stuttgart schon zum Duell um die Champions League in Hoffenheim.

Trotz des Rückschlags gegen Werder Bremen (1:1) blickt Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß dem Königsklassen-Showdown in Hoffenheim mit Zuversicht entgegen.

„Wir sind direkte Nachbarn in der Tabelle, nur vier Tore auseinander. Das ist ein Spiel, auf das wir uns freuen. Natürlich hätten wir gerne das Spiel mit zwei Punkten Vorsprung gespielt. Aber wir spielen aus der Position des Vierten. Das ist eine Riesenchance – und genau so musst du das angehen“, sagte Hoeneß vor dem wegweisenden Duell um die Champions League bei der TSG am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Im engen Rennen um die direkte Qualifikation für die Königsklasse weisen Pokalfinalist VfB nach dem mageren 1:1 (0:1) gegen Werder auf Rang vier und Hoffenheim als Fünfter jeweils 57 Punkte auf. Leverkusen liegt mit 55 Zählern in Lauerstellung. Der VfB trifft im schweren Saisonendspurt neben Hoffenheim noch auf Leverkusen und Frankfurt.

VfB vor spannendem Saisonfinale: „Langfristige Ziele überfüllt“

„Am Ende weiß jeder, dass wir Topspiele können“, betonte Torjäger Ermedin Demirovic und fügte vor den Wochen der Wahrheit selbstbewusst an: „Es wird nicht einfach. Aber ich glaube, genau diese Spiele liegen uns am besten.“ Man müsse jetzt, so Hoeneß bei DAZN, „die Köpfe frei kriegen. Dann werden wir sehr heiß sein auf das Spiel.“

Am Donnerstag hatte der VfB durch ein 2:1 n.V. gegen Freiburg das Pokalendspiel in Berlin gegen den FC Bayern erreicht. Was ihm wichtiger sei, wurde Hoeneß gefragt: die Qualifikation für die Champions League oder der Pokalsieg? „Ich muss mich gar nicht entscheiden. Wir haben die Chance auf beides, deshalb wollen wir auch beides erreichen. Es sind positive Dinge, darum zu kämpfen“, sagte er.

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verbreitete Optimismus. „Auch wenn die Ausgangsposition hätte besser sein können, haben wir alles selbst in der Hand“, sagte er. Man sei „sehr, sehr gut gewappnet“.