VfB-Trainer Hoeneß: "Man muss den Bayern gratulieren"

SID 17.04.2026 • 13:30 Uhr VfB-Trainer Sebastian Hoeneß verweist auf eine "große Aufgabe" in München, sieht aber auch Mittel, um den Bayern beizukommen.

„Der Respekt ist da“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart, aber in Ehrfurcht erstarren vor den Champions-League-Helden des FC Bayern? Nein! „Uns ist es gelungen, in Leverkusen eine Serie zu brechen, warum soll es nicht auch in München gelingen?“, fragte der Coach vor dem Süd-Schlager mit dem VfB Stuttgart am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena. In Leverkusen hatte sich der VfB im Januar 4:1 durchgesetzt.

„Man muss den Bayern gratulieren“, sagte Hoeneß, dessen Elf als Tabellendritter im Kampf um die Champions League jeden Punkt braucht. Die Münchner hätten gegen Real Madrid „zwei schwierige Spiele“ überstanden. „Sie spielen auch in der Champions League eine herausragende Saison – und in der Bundesliga in ihrer eigenen Liga. Sie machen viele Dinge unglaublich gut.“ Sein Kollege Vincent Kompany führe die Münchner Mannschaft „in herausragender Form“, kurz: „Das wird eine große Aufgabe.“

Hoeneß muss auf Undav verzichten

Schwächen? „Da wirst du nicht viel finden“, sagte Hoeneß, verwies aber auf das „in Phasen recht offene Spiel“ der Bayern zuhause gegen Real. „Bei Ballverlusten sind sie in den ein oder anderen langen Konter gelaufen, was ich sonst nicht sehe in ihren Spielen.“ In diesen Situationen gelte es für den VfB, der auf den gesperrten Topstürmer Deniz Undav verzichten muss, „klinisch“ zu sein: „Es wird die Chancen geben.“

Wer Undav ersetzen wird, wollte Hoeneß nicht verraten. „Ich lasse mich da nicht locken.“ Nur so viel: Ob die Bayern rotieren werden oder nicht, sei nicht entscheidend. „Wir haben eine grundsätzliche Idee im Kopf, da ist es irrelevant, ob Jamal Musiala oder Luis Díaz spielt – wir können bei beiden von absoluter Weltklasse sprechen. Wir wissen, dass auf der anderen Seite hohe Qualität steht, unabhängig in welcher Formation.“