Vorzeitig Meister? Kompany schließt vorzeitige Bayern-Feier aus

SID 18.04.2026 • 11:02 Uhr Trainer Vincent Kompany sagt, gefeiert werde erst am Saisonende. Wie groß die Feier ausfalle, werde jetzt entschieden.

Der mögliche vorzeitige Gewinn der deutschen Meisterschaft lässt Trainer Vincent Kompany und die Mannschaft offensichtlich kalt. „Die Meisterschaft spielt für mich nur eine Rolle am Ende der Saison“, sagte er vor dem Bundesligaspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Münchner könnten danach bereits als Meister feststehen – abhängig vom Resultat von Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim.

Sollte die Bayern die Schale vorzeitig sicher haben, werde es auch keine Feier geben, berichtete Kompany. „Die Spieler haben schon gesagt, dass direkt nach dem Spiel der Fokus auf Leverkusen ist, egal was passiert“, sagte er.

Auf der Jagd nach dem Triple tritt der FC Bayern bereits am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zum Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen an.

Bayern will sich voll auf Pokal fokussieren

„Wir sind in einer Phase der Saison, wo wir damit leben können, wenn es noch ein bisschen dauert mit dem Feiern“, sagte Kompany. „Wie oft wir feiern und wie groß wir feiern können, wird jetzt entschieden, deswegen haben wir Geduld.“ Der FC Bayern kämpft gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain auch noch um den Einzug ins Finale der Champions League (28.4. und 6.5.).