HSV: Schlechte Nachrichten bei Vuskovic

SID 23.04.2026 • 14:40 Uhr Ohne den Abwehrchef lief es zuletzt überhaupt nicht für den HSV. Doch gegen Hoffenheim wird Luka Vuskovic erneut nicht mitwirken können

Shootingstar Luka Vuskovic wird dem Hamburger SV auch im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim fehlen. Dies teilte Trainer Merlin Polzin auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Neben Vuskovic müssen die Hamburger ohne die verletzten Miro Muheim und Yussuf Poulsen sowie den rotgesperrten Philip Otele auskommen.

Ohne Vuskovic, dem hartnäckige Knieprobleme zu schaffen machen, hatte es in den vergangenen zwei Spielen in Stuttgart (0:4) und bei Werder Bremen (1:3) sieben Gegentore gegeben. „Es gilt nicht traurig zu sein, sondern Lösungen zu finden“, sagte Polzin und konstatierte: „Lieber machen als reden.“

HSV: Nur ein Sieg aus neun Spielen

Der HSV hat von den vergangenen neun Spielen nur eins gewonnen. Mit 31 Zählern beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte, zum ersten direkten Abstiegsplatz sind es vier Spieltage vor dem Saisonende sieben. Das Restprogramm hat es mit Partien gegen Hoffenheim, bei Eintracht Frankfurt, gegen den SC Freiburg und am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen durchaus in sich.

„Wir können und müssen es besser machen“, sagte Polzin am Donnerstag. Im Hinspiel (1:4) habe Hoffenheim „uns sehr schlecht aussehen lassen“, doch man sei „voller Euphorie fürs kommende Spiel. Wir wollen wieder das richtige HSV-Gesicht zeigen und es wieder schaffen, gegen eine Mannschaft, die nach Europa will. Da haben wir Bock drauf.“