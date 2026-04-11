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Was ist diese Verlängerung wert? - SPORT1

Was ist diese Verlängerung wert?

Nico Schlotterbeck unterschreibt einen neuen BVB-Vertrag, aber mit Ausstiegsklausel. Was ist diese Verlängerung wert? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass!
Das Hin und Her um eine Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck beim BVB hat nun ein Ende. Hier verkünden die Schwarz-Gelben die vollzogene Verlängerung.
Raphael Weber
Nico Schlotterbeck unterschreibt einen neuen BVB-Vertrag, aber mit Ausstiegsklausel. Was ist diese Verlängerung wert? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass!
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