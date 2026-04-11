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Was ist diese Verlängerung wert? - SPORT1
Was ist diese Verlängerung wert?
Nico Schlotterbeck unterschreibt einen neuen BVB-Vertrag, aber mit Ausstiegsklausel. Was ist diese Verlängerung wert? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass!
Raphael Weber
11.04.2026 • 20:28 Uhr
Nico Schlotterbeck unterschreibt einen neuen BVB-Vertrag, aber mit Ausstiegsklausel. Was ist diese Verlängerung wert? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass!
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