Watzke kündigt BVB-Sparkurs an

SPORT1 23.04.2026 • 17:13 Uhr Borussia Dortmund muss im laufenden Geschäftsjahr mit deutlichen Verlusten rechnen. Hans-Joachim Watzke zufolge müsse der Klub zwischen acht und zehn Prozent der Kosten einsparen.

Klare Ansage von Hans-Joachim Watzke! Der Präsident von Borussia Dortmund hat verkündet, dass die Schwarz-Gelben einen strikten Sparkurs fahren müssen.

„Wir müssen, und das macht Carsten Cramer (Sprecher der BVB-Geschäftsführung, Anm. d. Red.) herausragend, unsere Erlösquellen weiter nach oben schrauben“, betonte Watzke jüngst im Interview mit den Ruhr Nachrichten. „Und ich habe unserer Geschäftsführung auch klar mitgeteilt, dass wir ein sehr rigides Kostenmanagement betreiben müssen, was die Gesamt-Verwaltungskosten hier angeht.“

Watzke: „Acht bis zehn Prozent grundsätzlich einsparen“

Obwohl der BVB in finanzieller Hinsicht als gut aufgestellt gilt, müsse man „versuchen, acht bis zehn Prozent der Kosten grundsätzlich einzusparen. Ich vertraue dieser Geschäftsführung zu 100 Prozent“, fügte der 66-Jährige hinzu. Man habe zuletzt immer schwarze Zahlen geschrieben, doch „dieses Jahr sieht das anders aus“.