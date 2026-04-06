Wechsel im Sommer? BVB-Star Adeyemi lässt aufhorchen

SPORT1 06.04.2026 • 20:46 Uhr Karim Adeyemi polarisiert nach seinem Treffer gegen den VfB Stuttgart. Doch vor allem seine Aussagen nach der Partie sollten BVB-Fans aufhorchen lassen. Denn sie werfen Fragen zu seiner Zukunft auf.

Das entscheidende Tor in der Nachspielzeit, danach der Jubel mit Finger auf dem Mund: Vor allem diese Geste von Karim Adeyemi brachte die Stuttgart-Fans am Wochenende auf die Palme. Einige kletterten sogar über den Zaun und trommelten wütend gegen die Werbebande – ein klares Überschreiten der Grenzen.

„Das ist untragbar, ein absolutes No-Go“, betont BVB-Reporter Oliver Müller im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“. Gemeinsam mit Co-Host Manfred Sedlbauer spricht er über die Szenen – und über Adeyemis Worte nach dem Spiel am SPORT1-Mikrofon. Denn die lassen aufhorchen: Eine Zukunft in Schwarz-Gelb ist keineswegs sicher.

Adeyemi tütet Sieg ein und provoziert

Nach Abpfiff wollte Adeyemi seinen Jubel einordnen. Er deutete dabei eine Retourkutsche an – VfB-Spieler Deniz Undav hatte im letzten Duell in Dortmund ähnlich provoziert.

„Es soll nur ein Reminder sein, dass ich das nicht vergessen habe […] Wir spielen am Ende immer noch Fußball, manchmal passieren solche Sachen“, erklärte der 24-Jährige.

Die Ausschreitungen der VfB-Anhänger dominierten zwar die Berichterstattung der Partie, die der BVB durch die späten Tore von Adeyemi und Julian Brandt glücklich mit 2:0 gewinnen konnte. Doch Adeyemis Aussagen zu seiner Zukunft geben deutlich mehr Anlass zur Sorge.

BVB-Abschied im Sommer? „Man weiß nie, was die Zukunft bringt“

Adeyemis Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Gespräche über eine Verlängerung wurden bereits vor Monaten aufgenommen und dauern an. „Mein Fokus ist jedes Spiel gut zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Was danach passiert, wird man dann sehen. Man weiß nie, was die Zukunft bringt“, erklärte er nach der Partie gegenüber SPORT1.

Auf die Nachfrage „Aber sie fühlen sich wohl?“ antwortete Adeyemi: „Ich fühle mich immer wohl“, und ergänzte nach kurzer Pause: „Überall.“ Diese Aussagen ließen „natürlich viel Raum für Spekulationen. Ein klares Bekenntnis ist das logischerweise nicht“, meint BVB-Reporter Müller.

Nach starkem Saisonstart und guten Leistungen – auch gegen den Ball – geriet Adeyemi zuletzt ins Hintertreffen. Maximilian Beier hat ihm auf seiner Position den Rang abgelaufen. „Erst wollte der BVB unbedingt zügig verlängern und die Adeyemi-Seite zögerte, jetzt ist es ein Stück weit umgekehrt“, erklärt Sedlbauer. Und weiter: „Die Verantwortlichen machen sich Gedanken, ob Adeyemi der Spieler für die nächsten Jahre ist oder ob die Geschichte von ihm in Dortmund ein Stück weit auserzählt ist.“ Inkonstante Leistungen und Schlagzeilen abseits des Platzes lassen die Verantwortlichen zweifeln.

Gespräche mit Adeyemi völlig offen

„Das ist kein Poker. Das sind ganz normale, vertrauensvolle Gespräche und wo auch nicht viel nach außen dringt und es dadurch vielleicht auch mal zu Falschmeldungen kommt wie zuletzt bei Nico Schlotterbeck“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:0-Sieg in Stuttgart und betonte: „Mit Karim sind wir weiterhin im Gespräch.“ Das Ergebnis dieses Gesprächs ist laut SPORT1 völlig offen.

Sedlbauer bringt einen möglichen Sommerwechsel ins Spiel: „Vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt für ihn, um woanders einen nächsten Schritt zu gehen, um sich weiterzuentwickeln. Und für den BVB sehe ich es ebenso als ideal, um im Sommer noch eine lukrative Ablöse für ihn zu kassieren.“

Sollten die Gespräche mit Adeyemi nicht zu einer Verlängerung führen, dürfte ein Wechsel höchstwahrscheinlich sein. Denn im darauffolgenden Jahr wäre er ablösefrei. Adeyemis Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 50 Millionen Euro – damit gehört er hinter Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha zu den wertvollsten Spielern im BVB-Kader.

Adeyemi nur mit geringen WM-Chancen

„In der Premier League sehe ich ihn nicht unbedingt. Aber gerade auf dem italienischen Markt gibt es einige Interessenten“, sagt Müller und erklärt weiter: „Dazu kommt, dass (Sportdirektor Nils-Ole) Book ein gutes Händchen bei der Verpflichtung von jungen Spielern hat, er dürfte auch auf dieser Position den Markt sondieren.“