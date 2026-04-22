Werder: Job-Garantie für Thioune bei Klassenerhalt

SID 22.04.2026 • 16:40 Uhr Der kicker berichtet von einer sicheren Weiterbeschäftigung des Trainers im Erfolgsfall.

Werder Bremen ist nach dem Derby-Sieg gegen den Hamburger SV im Abstiegskampf der Bundesliga auf einem guten Weg – für Trainer Daniel Thioune ist das auch in Bezug auf seine Zukunft eine gute Nachricht. Wie der Bremer Sportchef Clemens Fritz gegenüber dem kicker bestätigte, soll der Coach im Falle des Klassenerhaltes auch über die Saison hinaus an der Seitenlinie stehen.

Er sei „sehr zufrieden“ mit der Arbeit Thiounes, betonte Fritz: „Ich sehe, wie er mit der Mannschaft arbeitet, was er für eine Ansprache hat, was er für eine Klarheit ausstrahlt und was er für eine inhaltliche Tiefe einbringt. Ich merke, dass da eine gute Zusammenarbeit mit den Jungs herrscht und dass Daniel ihnen klare Lösungsmöglichkeiten an die Hand gibt.“