„Würde ich mir wünschen“: Werder ist heiß auf die Befreiung

SID 30.04.2026 • 14:57 Uhr Der Traditionsklub kann den Klassenerhalt am Samstag bei passenden Ergebnissen der Konkurrenz unter Dach und Fach bringen.

Heiß auf den entscheidenden Schritt: Werder Bremen will mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg seinen Teil zum vorzeitigen Erreichen des Klassenerhalts erledigen. Schon ein Remis am Samstag (15.30 Uhr/Sky) reicht den Hanseaten, wenn der FC St. Pauli verliert und der VfL Wolfsburg nicht gewinnt.

„Ich würde mir natürlich wünschen – da mache ich kein Geheimnis draus – dass sich zum Wochenende vieles zu unseren Gunsten erledigen kann“, sagte Thioune. Gleichzeitig betonte er, sich zunächst nur auf die Aufgabe gegen den stabilen FCA zu konzentrieren.

Zu Thiounes Anfangszeit an der Weser war sein Team mit einer Niederlage beim FC St. Pauli (1:2) im Februar „ganz schön auf die Bretter geschickt worden“, sagte Thioune mit einem Blick zurück: „Viele haben gedacht, dass wir nicht wiederkommen und dass wir uns gerade so in der Abwärtsspirale bewegen, dass es Richtung zweite Liga gehen könnte.“