Vincent Kompany wirft im „Zwischenspiel“ nach dem Pokal-Halbfinale und vor dem Königsklassen-Kracher gegen Paris erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an. Insgesamt tauscht der Trainer des FC Bayern drei Tage nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen, lediglich Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Díaz bleiben gegen den FSV Mainz 05 in der ersten Elf. Im Mittelfeld feiert der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt.
XXL-Rotation bei Bayern: Startelf-Debüt von Ndiaye
Nach der feststehenden Meisterschaft erhalten zahlreiche Stammspieler eine Pause.
Bara Ndiaye steht erstmals in der Startelf
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Joshua Kimmich und Dayot Upamecano standen zur Belastungssteuerung gar nicht erst im Kader, zahlreiche Topstars wie Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala nehmen auf der Bank Platz. Auch Stammtorhüter Manuel Neuer erhält eine Pause. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) treten die bereits als Meister feststehenden Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain an.