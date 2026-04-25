XXL-Rotation bei Bayern: Startelf-Debüt von Ndiaye

Vincent Kompany wirft im „Zwischenspiel“ nach dem Pokal-Halbfinale und vor dem Königsklassen-Kracher gegen Paris erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an. Insgesamt tauscht der Trainer des FC Bayern drei Tage nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen, lediglich Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Díaz bleiben gegen den FSV Mainz 05 in der ersten Elf. Im Mittelfeld feiert der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt.