"Zustand kritisch": Medizinischer Notfall in Frankfurt

SID 05.04.2026 • 20:10 Uhr Während der Bundesligapartie zwischen der Eintracht und Köln gibt es einen medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen.

In der zweiten Halbzeit beim Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist es zu einem medizinischen Notfall auf der Haupttribüne gekommen.

Wie die Hessen kurz nach dem 2:2 (0:0) mitteilten, sei der Zuschauer „umgehend versorgt und in eine Klinik gebracht“ worden: „Der Zustand wird derzeit als kritisch eingeschätzt. Unsere Gedanken sind bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen.“