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"Zustand kritisch": Medizinischer Notfall in Frankfurt

„Zustand kritisch“: Notfall in Frankfurt

Während der Bundesligapartie zwischen der Eintracht und Köln gibt es einen medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen.
Sanitäter kümmern sich um den Zuschauer
Sanitäter kümmern sich um den Zuschauer
© picture-alliance/dpa/SID/Uwe Anspach
SID
Während der Bundesligapartie zwischen der Eintracht und Köln gibt es einen medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen.

In der zweiten Halbzeit beim Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist es zu einem medizinischen Notfall auf der Haupttribüne gekommen.

Wie die Hessen kurz nach dem 2:2 (0:0) mitteilten, sei der Zuschauer „umgehend versorgt und in eine Klinik gebracht“ worden: „Der Zustand wird derzeit als kritisch eingeschätzt. Unsere Gedanken sind bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen.“

Mehrere Sanitäter kümmerten sich umgehend um die Person. Beide Fanlager stellten nach dem Notfall ihre Unterstützung zwischenzeitlich ein.

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