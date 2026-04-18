"Zwangsehe" mit Eberl? Freund widerspricht: "Hat mich verwundert"

Stefan Junold , Stefan Kumberger 18.04.2026 • 10:47 Uhr Ein Bericht über ein angeblich angespanntes Verhältnis in der Münchner Führungsriege sorgt für Schlagzeilen. Sportdirektor Christoph Freund reagiert deutlich.

Christoph Freund hat einem Bericht widersprochen, wonach sein Verhältnis mit Max Eberl nicht das beste sein soll. „Es hat mich auch verwundert. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut“, betonte der Sportdirektor des FC Bayern München auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Kicker hatte zuletzt geschrieben, dass zwischen Sportvorstand Eberl und Freund „eher eine Zwangs- als eine Zweckehe“ bestehe und dass die Verlängerung ihrer Verträge, die im Sommer 2027 auslaufen, keine Selbstverständlichkeit sei. Demnach sollen sich Differenzen häufen.

Freund: „Richtig gute Atmosphäre“ bei Bayern

„Am Ende des Tages sieht man gerade das Ergebnis, für das sind wir alle da, im Sinne des FC Bayern München die bestmögliche Arbeit zu verrichten – und das als Team“, unterstrich Freund. Die Führungskräfte, darunter auch Trainer Vincent Kompany, seien ständig in engem und sehr guten Austausch.

„Wir haben eine Mannschaft, die sehr gut funktioniert. Es besteht eine richtig gute Atmosphäre“, sagte der Österreicher und fügte hinzu: „Es macht Spaß und es ist wichtig, wie es intern funktioniert – und das tut es momentan sehr, sehr gut.“